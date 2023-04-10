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О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека, - Маляр

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Понедельник 10 апреля 2023 18:08
О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека - президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Современная война - это, прежде всего, информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник" , - сказала Маляр.

По ее словам, единственной достоверной информацией о ходе боевых действий и планов Вооруженных сил могут быть только официальные источники.

"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-либо предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении - это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", - подчеркнула Маляр.

Напомним, 7 апреля The New York Times писало, что в сеть "слили секретные документы", в которых содержится информация о планах США и НАТО по подготовке Украины к контрнаступлению.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию "секретных документов", касающихся Украины, Китая и Ближнего Востока.

При этом, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, такие "сливы" являются типичной игрой спецслужб РФ.

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