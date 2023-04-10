День будет необычным. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Погода во вторник, 11 апреля, в Украине будет необычной, поскольку холоднее всего будет на юге. Дожди завтра ожидаются на том же юге и в центре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"11 апреля будет необычным. Потому что самой холодной (или самой прохладной) ожидается погода в южной части, которая традиционно должна быть самой теплой", - рассказала она.

По данным синоптика, завтра в течение дня только +9...+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

"На остальной территории Украины днем во вторник +12...+16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9...+12 градусов", - добавила Диденко.

При этом дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля "подтянутся" к центральным областям.

"Немного покапает на западе, но не существенно. На остальной территории Украины - без осадков", - добавила она.

Погода в Киеве

В столице 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет.