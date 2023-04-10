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День будет необычным. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 14:35
День будет необычным. Синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода во вторник, 11 апреля, в Украине будет необычной, поскольку холоднее всего будет на юге. Дожди завтра ожидаются на том же юге и в центре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"11 апреля будет необычным. Потому что самой холодной (или самой прохладной) ожидается погода в южной части, которая традиционно должна быть самой теплой", - рассказала она.

По данным синоптика, завтра в течение дня только +9...+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

"На остальной территории Украины днем во вторник +12...+16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9...+12 градусов", - добавила Диденко.

При этом дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля "подтянутся" к центральным областям.

"Немного покапает на западе, но не существенно. На остальной территории Украины - без осадков", - добавила она.

Погода в Киеве

В столице 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет.

Как сообщалось, погода в Одессе и области во вторник, 11 апреля, ухудшится. Потому местных жителей предупредили об угрозе детонации мин.

Кроме того, в понедельник-вторник, 10-11 апреля, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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