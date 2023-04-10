ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской и Черниговской областях ВСУ уничтожили два российских беспилотника

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 18:01
В Сумской и Черниговской областях ВСУ уничтожили два российских беспилотника Фото: В Сумской и Черниговской областях ВСУ уничтожили два российских беспилотника (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 10 апреля, в Черниговской и Сумской областях украинские военные ликвидировали два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

По данным военных, два беспилотника вероятно "Орлан-10" сбили подразделения из Сил обороны Северщины. Один на приграничье Черниговской области, другой - в Сумской области.

При этом украинским военным удалось подавить с помощью средств РЭБ работу еще одного беспилотника в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 6 апреля уничтожили три беспилотника россиян.

Кроме того, украинские защитники сбили вертолет россиян Ми-24 на Авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены