В Сумской и Черниговской областях ВСУ уничтожили два российских беспилотника

В понедельник, 10 апреля, в Черниговской и Сумской областях украинские военные ликвидировали два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

По данным военных, два беспилотника вероятно "Орлан-10" сбили подразделения из Сил обороны Северщины. Один на приграничье Черниговской области, другой - в Сумской области.

При этом украинским военным удалось подавить с помощью средств РЭБ работу еще одного беспилотника в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 6 апреля уничтожили три беспилотника россиян.

Кроме того, украинские защитники сбили вертолет россиян Ми-24 на Авдеевском направлении.

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