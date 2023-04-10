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Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении

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Понедельник 10 апреля 2023 13:45
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", - добавляют наши бойцы.

Напомним, недавно украинские защитники показали момент сбития российского вертолета на востоке.

Добавим, что по данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны наши бойцы "приземлили" уже 292 вертолетов и 307 самолетов российских оккупантов.

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