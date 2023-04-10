Дания поставит в Украину САУ Caesar в следующем месяце, - Минобороны

Дания в следующем месяце надеется поставить в Украину САУ Caesar. Они должны прибыть в Украину вместе с военными, которые проходили обучение за рубежом.

Об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine - Odesa .

"Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - заявил он.

При этом министр добавил, что поставки танков Leopard 1 начнутся до лета.

"Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

Ранее сообщалось, что Дания и Норвегия передадут Украине снаряды для установок CAESAR.

Кроме того, Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.

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