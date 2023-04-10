Рада отправила в отставку главу Счетной палаты

Верховная рада Украины отправила в отставку главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Ранее Еврокомиссия сообщила о его неудовлетворительной работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Решение об отставке поддержали 250 народных депутатов.

Стоит отметить, что член парламентского комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ Павел Фролов заявил, что Рада собирается отправить Пацкана в отставку. Причиной тому был отчет Европейской комиссии.

"Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила в переводе с дипломатического языка полный провал евроинтеграции Счетной палатой, так и не ставшей высшим органом государственного аудита", - отметил он.

Кроме того, Пацкана подозревают в выписывании премий руководителям отделов Счетной палаты. Поэтому парламентарии поддержали постановление о недоверии Пацкану, занимавшему этот пост с 2018 года.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты Валерию Пацкану о незаконном получении компенсации за жилье.

В ноябре прошлого года Пацкан написал заявление об отставке. В декабре 2022 года Рада провалила голосование за его отставку.

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