Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" документов, - CNN

В Украине военное командование изменило некоторые свои военные планы. Это произошло после "слива" секретных американских документов в сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки" , - пишет издание, ссылаясь на источник близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети за последние недели, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.

В частности, некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

При этом другие показывают степень проникновения США в российское Минобороны и ЧВК "Вагнера", в основном из-за перехваченных коммуникаций и человеческих источников, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Как пишет издание, некоторые документы раскрывают ключевые недостатки украинского вооружения, ПВО, размеров и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление против россиян, - и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере разведывательного обмена информацией.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, американское ведомство приложило "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки.

"Миниобороны продолжает изучать и оценивать достоверность документов, которые распространяются в социальных сетях и, по всей видимости, содержат чувствительные и засекреченные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров", - заявила она.

Как информирует издание, ссылаясь на данные официальных лиц, "утечка" также заставила Пентагон принять меры по усилению контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.

Объединенный штаб изучает списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти данные, сказал один из представителей оборонного ведомства.

Известно, что многие документы имеют отметки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, документы для брифингов.

Как добавила Сингх, Пентагон продолжает изучать этот вопрос и направило его в Министерство юстиции, которое отдельно подтвердило CNN, начавшее расследование по источнику утечки.

Что интересно, один из чиновников страны, участвующего в соглашении об обмене разведывательными данными "Пять глаз" (в объединение входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия) выразил обеспокоенность по поводу утечки информации о войне в Украине, которая якобы может помешать стране в поле боя.

Чиновник отметил, что тревогу вызывает один из февральских документов под названием "Россия-Украина: битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года". В документе указываются проблемы с оценкой выносливости операций Украины.

"Украине будет трудно, но это не поможет публично обнародовать частную оценку США, указывающую на вероятную годовую тупик", - добавил чиновник.

Напомним, в прошлую пятницу The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку документов о планах союзников по подготовке ВСУ к анонсированному контрнаступлению.

Добавим, что уже на следующий день стало известно о новой порции "слитых" данных.

Отметим, как заявили в Офисе президента, такие "сливы" являются типичной игрой спецслужб РФ. Настоящие же планы Украины россияне скоро увидят на поле боя.

При этом в СМИ допускают, что "слитая" в сеть засекреченная информация по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой.

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