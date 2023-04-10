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Ищут дома для коллаборантов. РФ устроила "перепись" жилья в Луганской области

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Луганская область, Понедельник 10 апреля 2023 15:40
Ищут дома для коллаборантов. РФ устроила "перепись" жилья в Луганской области Фото: РФ устроила "перепись" жилья в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Луганской области представители оккупационной "администрации" РФ проводят "перепись" имеющегося жилищного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Перепись" была устроена для обнаружения жилых помещений, покинутых местными жителями во время полномасштабного вторжения.

"Таким образом, можно подчеркнуть, что подобные действия оккупанты проводили во время первой фазы войны еще в 2014 году. Дома и квартиры местных жителей, вынужденных покинуть свое жилье, оккупанты использовали как огневые точки и для проживания", - говорится в сообщении. .

Отмечается, что подобные действия происходят в Старобельске. Основной целью противника является заселение представителей русско-оккупационных войск и других коллаборантов.

Напомним, что украинские пограничники сбили два дрона российских оккупантов. Это произошло в Луганской области.

Российские военные продолжают похищать проукраинских гражданских в Луганской области.

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