Украина пытается "поправить" план Трампа: все детали встречи в Женеве

Швейцарская Женева принимает переговоры Украины, США и Европы на уровне советников по национальной безопасности. Цель - доработать мирный план Дональда Трампа с учетом украинских и европейских интересов.

Главное

Украина и Европа попытаются изменить мирный план США. На встрече в Женеве будут Ермак, Умеров, Уиткофф и Рубио.

Встреча проходит на фоне дедлайна до 27 ноября, который установила администрация США для Украины.

Пока неизвестно, какие позиции намерен изменить Киев. Европа подготовила не менее трех контрпредложений.

План Трампа в нынешнем виде - не последний шанс для Украины, а активная дипломатия продолжится на следующей неделе.

Обновлено на 02:30

По итогам переговоров Украина и США выпустили совместное заявление, где отметили, что подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями.

Обновлено на 22:45

Стало известно, что обсуждается визит президента Владимира Зеленского в США. По данным CBS News, визит может состояться на следующей неделе, однако все зависит от встреч в Женеве.

Обновлено на 21:50

Марко Рубио во время второго выхода в прессу сделал еще несколько заявлений:

мы достигли огромного прогресса, сегодня был лучший день в процессе урегулирования войны за последние 10 месяцев

за последние 10 месяцев базовый документ остается рабочим - 28 или 26 пунктов в зависимости от версий; мы стараемся сократить количество нерешенных пунктов

как и любое финальное соглашение, оно должно быть одобрено президентами ; остается еще пара вопросов, над которыми надо поработать

; остается еще пара вопросов, над которыми надо поработать поскольку это рабочий процесс, я не хочу объявлять победу или о его завершении; мы уже намного продвинулись, чем неделю назад

мы разговаривали с президентом Трампом, я думаю, он доволен

Обновлено на 21:30

Начался новый раунд переговоров в расширенном формате. Участие принимают представители Украины, США и Европы.

Обновлено на 20:00

Тем временем в прессе появился европейский ответ на план Трампа. Согласно публикациям, этот план имеет 24 пункта.

Главное: немедленное прекращение огня, никаких ограничений на численность и вооружение ВСУ, Украина сохраняет возможность вступить в НАТО, а территориальные впоросы будут решаться исходя из текущей линии фронта.

Обновлено на 19:15

Основной раунд встречи с американской делегацией в Женеве завершился. Марко Рубио говорит, что США внесут некоторые изменения в мирный план после консультаций с Украиной.

"У нас очень хороший рабочий продукт, построенный на основе вкладов всех сторон, привлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли хорошего прогресса", - добавил он.

Андрей Ермак тоже говорит о прогрессе. Ожидается, что в дальнейшем будут переговоры с привлечением европейских партнеров.

Обновлено на 18:10



Как сообщил Reuters неназванный американский чиновник, предварительные переговоры были "продуктивными и даже результативными в некоторых сферах".

Фото: основная встреча в Женеве делегаций США и Украины (фото Reuters)

Обновлено на 17:45

Как пишет Reuters, в Женеве только сейчас началась основная часть встречи американской и украинской делегаций.

Обновлено на 16:45

После четырех часов переговоров в посольстве США в Женеве секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Обновлено на 16:30

Дональд Трамп устроил настоящую истерику постом в соцсети Truth Social. В частности, выдал несколько предложений "капслоком" с нападками на Украину.

"Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России… Боже, благослови все жизни, которая была потеряна в человеческой катастрофе", - написал он.

Похоже, что Трамп возвращается к персональным атакам Зеленского после длительного перерыва.

Обновлено на 16:00

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже поступили краткие отчеты о результатах первых встреч и разговоров.

По его словам, есть понимание, что план Трампа может учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для интересов Украины.

Обновлено на 15:30

По данным Bloomberg, представители Украины и Европы привезли на переговоры в Женеве требование обеспечить гарантии безопасности, подобные ст. 5 Договора НАТО о коллективной обороне.

Кроме того, отмечено, что замороженные активы России должны пойти на восстановление и компенсацию Украине, а не на вознаграждение за посредничество США (американская сторона предлагает использовать их в совместных предприятиях и получать прибыль).

К европейской позиции также присоединились Канада и Япония.

Украинская делегация приступила к работе

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация уже приступила к работе в Женеве.

"Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером", - сообщил он.

Ермак добавил, что следующая встреча состоится с делегацией США, а украинская сторона настроена очень конструктивно.

"В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что важно, что дипломатические процессы активизировались и имеют шанс быть результативными.

Он подчеркнул, что украинская и американская делегации, а также представители европейских партнеров находятся в постоянном контакте.

"Я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться. Жду итогов сегодняшних переговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас", - добавил он.

Кто поехал на переговоры в Женеву

О переговорах в Швейцарии стало известно накануне, когда секретарь СНБО Рустем Умеров и Офис президента объявили о начале консультаций с партнерами.

Тогда же на сайте президента появился указ з составом украинской делегации:

Андрей Ермак - глава делегации, руководитель СНБО

Рустем Умеров - секретарь СНБО

Кирилл Буданов - начальник ГУР

Андрей Гнатов - начальник Генштаба ВСУ

Олег Иващенко - начальник СВР

Сергей Кислица - первый замминистра иностранных дел

Евгений Острянский - первый заместитель секретаря СНБО

Александр Поклад - замглавы СБУ

Александр Бевз - советник руководителя ОП

Позже стало известно, что консультации пройдут в Женеве. А с американской стороны участие принимают спецпосланники президента Ден Дрисколл, Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который является еще и советником по нацбезопасности.

С европейской стороны в переговорах задействовали советников лидеров так называемой "евротройки" - Британии, Франции и Германии. Кроме того, в качестве представителя Евросоюза должен присоединиться советник главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

Зачем нужна встреча в Женеве

На этой неделе в западную прессу просочился новый мирный план Дональда Трампа для Украины. Сначала разные медиа публиковали выдержки из плана, после чего Axios показал все 28 пунктов.

Если коротко, то план (вероятно, отчасти написанный кремлевским посланником Кириллом Дмитриевым) предполагает вывод украинских войск из подконтрольных частей Донбасса в обмен на вывод российских из Харьковской, Сумской, небольших частей Черниговской и Николаевской областей и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, Украина должна пойти на сокращение армии, отказ от дальнобойных вооружений, предоставить официальные статусы русскому языку и РПЦ и так далее. Официально содержание плана не подтверждали, но президент Владимир Зеленский подтвердил наличие 28 пунктов и что Украина окажется перед тяжелым выбором.

На официальный Киев давит и дедлайн. На днях Трамп фактически подтвердил, что ждет позитивного ответа до Дня благодарения в четверг, 27 ноября.

Таким образом, встреча в Женеве является оперативной попыткой доработать план с участием европейских партнеров. Как обещал Зеленский, попытаются сделать все, чтобы в этом документе были учтены украинские национальные интересы.

На данный момент не известно, что именно попытается изменить делегация Ермака-Умерова, поскольку критические замечания есть чуть ли не по каждому из пунктов.

В то же время, как пишет The Washington Post, европейцы попытаются исключить любое ограничение на численность ВСУ. А также вернуть под украинский контроль Кинбурнскую косу, Запорожскую АЭС, Каховскую дамбу и добиться гарантий свободного выхода в Черное море по Днепру.