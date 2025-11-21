В мирном плане Соединенных Штатов для Украины заметили странные фразы, которые, похоже, были изначально написаны на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В нескольких местах документа фразы звучат естественно на русском, но выглядят довольно странно на английском.

Например, третий пункт 28-пунктного плана звучит так: "Ожидается, что Россия не будет вмешиваться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

Конструкция "It is expected" в английском языке является необычной и напоминает русский стиль. В тексте также встречаются другие русские выражения, например, "ambiguities" (неоднозначности) и "to enshrine" (закрепить).

Кирилл Дмитриев, посланник российского диктатора Владимира Путина, написал предложение вместе со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, что подтвердил Белый дом. Они согласовали текст во время встречи в Майами.

Отметим, что в перечне также есть пункт о "нацизме", который также намекает на то, что это именно российский нарратив.