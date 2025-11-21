Мирный план США писали россияне? В документе заметили несколько странных фраз, - The Guardian
В мирном плане Соединенных Штатов для Украины заметили странные фразы, которые, похоже, были изначально написаны на русском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В нескольких местах документа фразы звучат естественно на русском, но выглядят довольно странно на английском.
Например, третий пункт 28-пунктного плана звучит так: "Ожидается, что Россия не будет вмешиваться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".
Конструкция "It is expected" в английском языке является необычной и напоминает русский стиль. В тексте также встречаются другие русские выражения, например, "ambiguities" (неоднозначности) и "to enshrine" (закрепить).
Кирилл Дмитриев, посланник российского диктатора Владимира Путина, написал предложение вместе со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, что подтвердил Белый дом. Они согласовали текст во время встречи в Майами.
Отметим, что в перечне также есть пункт о "нацизме", который также намекает на то, что это именно российский нарратив.
Что известно о "мирном плане" США
Напомним, новый мирный план Соединенных Штатов состоит из 28 пунктов. Он предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение численности армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
Во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился на их обсуждение. Белый дом не раскрывает подробностей, однако заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.
Сегодня, 21 ноября, от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными, чтобы заставить ее подписать мирное соглашение до 27 ноября.
В то же время The Washington Post пишет, что переговоры по новому мирному плану США могут растянуться на 12 месяцев, поскольку сейчас он содержит много "нереалистичных положений".