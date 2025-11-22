Стали известны дата и место переговоров по плану Трампа для Украины
В воскресенье, 23 ноября, Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по поводу нового "мирного плана" Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sudostschweiz.
Как пишет CNN, министр армии США Дэн Дрисколл и его команда сегодня утром приземлились в Женеве (Швейцария), где он проведет встречи высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.
Источник сообщил, что завтра к переговорам присоединяются госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Он подчеркнул, что цель - согласовать формулировки до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем Sudostschweiz тоже пишет, что завтра в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По данным Reuters, участие во встрече возьмут советники по нацбезопасности Франции, Британии, Германии, а также представители США и Украины.
Известно, что с украинской стороны будут глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской - Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.
Стоит добавить, что по словам источника CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана тоже запланирована. Чиновник рассказал, что она "пройдет быстро", но не в Женеве. Место и дату встречи он уточнять отказался.
Мирный план США
Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по завершению войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.
Согласно тем пунктам, которые были в СМИ - Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это, по данным Axios, стране предоставят гарантии по аналогии НАТО.
Трамп публично подтвердил, что дедлайн для принятия сделки есть до 27 ноября. Также он сказал вчера журналистам, что Зеленскому придется согласиться на него, либо же стране придется дальше воевать.
По данным Bloomberg, Зеленский и европейские лидеры пытаются успеть отредактировать документ, чтобы входящие пункты были справедливыми для Киева. К слову, в ЕС уже официально отреагировали. Там заявили, что план США может быть основой, но требует существенных доработок.
Стоит отметить, что сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии по поводу будущего соглашения с Россией. Умеров также назвал состав украинской делегации.
Зеленский в сегодняшнем видеообращении подчеркнул, что наша делегация знает, как защищать интересы Украины.