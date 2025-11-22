Стали известны дата и место переговоров по плану Трампа для Украины

В воскресенье, 23 ноября, Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по поводу нового "мирного плана" Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sudostschweiz .

Как пишет CNN, министр армии США Дэн Дрисколл и его команда сегодня утром приземлились в Женеве (Швейцария), где он проведет встречи высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

Источник сообщил, что завтра к переговорам присоединяются госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что цель - согласовать формулировки до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Sudostschweiz тоже пишет, что завтра в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По данным Reuters, участие во встрече возьмут советники по нацбезопасности Франции, Британии, Германии, а также представители США и Украины.

Известно, что с украинской стороны будут глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской - Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Стоит добавить, что по словам источника CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана тоже запланирована. Чиновник рассказал, что она "пройдет быстро", но не в Женеве. Место и дату встречи он уточнять отказался.