"Пока не окончательный": Трамп сделал новое заявление о плане для Украины

В ходе общения с прессой Трампа спросили, является ли его предложение Украине окончательным. В ответ он сказал следующее:

"Нет, пока нет. Нет, мы хотим добиться мира. Это должно было случиться давным-давно. Война Украины с Россией никогда не должна была произойти. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить", - сказал президент США.

На вопрос о том, что будет, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на американский план, Трамп заявил, что тогда украинский лидер может продолжать бороться "со всей своей душой".