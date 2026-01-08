ua en ru
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике

Запорожье, Четверг 08 января 2026 15:43
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике Фото: "Запорожсталь" обесточен в результате очередного вражеского обстрела энергетики (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Металлургический комбинат "Запорожсталь" был вынужден остановить производство вследствие массированного удара РФ по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия в Facebook.

"7 января в результате массированной дроновой атаки врага по украинской энергетике в Запорожской области произошел блэкаут. "Запорожсталь", как и другие потребители электроэнергии в регионе, потерял внешнее энергопитание. В связи с этим комбинат был вынужден приостановить все производственные процессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие оперативно отреагировало на обесточивание, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования.

"Сейчас коллектив предприятия работает над стабилизацией внутренней энергосети", - отметили на предприятии.

Продолжаются регламентные работы по подготовке к рестарту производственного процесса, который станет возможным после восстановления внешнего энергоснабжения.

Обесточивание "Запорожстали"

Напомним, 23 декабря произошло полное обесточивание "Запорожстали" вследствие массированных российских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это привело к аварийной остановке производства.

РБК-Украина ранее писало, что в течение 7 и 8 января российские войска осуществили массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей.

Вследствие ударов в обоих регионах фиксировали масштабные обесточивания. Из-за критической ситуации в городах начали разворачивать "пункты несокрушимости", а местных жителей призвали сформировать запасы воды.

