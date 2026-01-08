"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике

Металлургический комбинат "Запорожсталь" был вынужден остановить производство вследствие массированного удара РФ по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия в Facebook .

"7 января в результате массированной дроновой атаки врага по украинской энергетике в Запорожской области произошел блэкаут. "Запорожсталь", как и другие потребители электроэнергии в регионе, потерял внешнее энергопитание. В связи с этим комбинат был вынужден приостановить все производственные процессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие оперативно отреагировало на обесточивание, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования.

"Сейчас коллектив предприятия работает над стабилизацией внутренней энергосети", - отметили на предприятии.

Продолжаются регламентные работы по подготовке к рестарту производственного процесса, который станет возможным после восстановления внешнего энергоснабжения.