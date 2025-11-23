"Коалиция решительных" обсудит шаги по Украине после переговоров в Женеве

"Коалиция решительных" по поддержке Украины соберется 25 ноября на онлайн-заседание с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Известно, что Макрон договорился о сборе коалиции с британским премьером Киром Стармером. "Мы организуем вместе с Киром Стармером встречу в формате видеоконференции коалиции решительных", - сообщил лидер Франции. Он также напомнил, что в "коалицию решительных" сейчас входят более тридцати стран - как европейских, так и других союзников. "Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут во время переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", - рассказал Макрон.