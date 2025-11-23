"Коалиция решительных" обсудит шаги по Украине после переговоров в Женеве
"Коалиция решительных" по поддержке Украины соберется 25 ноября на онлайн-заседание с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".
Известно, что Макрон договорился о сборе коалиции с британским премьером Киром Стармером.
"Мы организуем вместе с Киром Стармером встречу в формате видеоконференции коалиции решительных", - сообщил лидер Франции.
Он также напомнил, что в "коалицию решительных" сейчас входят более тридцати стран - как европейских, так и других союзников.
"Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут во время переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", - рассказал Макрон.
"Коалиция решительных"
Напомним, что "коалиция решительных" - это неформальное объединение ряда западных стран, которое возникло после полномасштабного вторжения РФ, чтобы координировать усиленную военную поддержку Украины без ожидания консенсуса всего Запада.
17 ноября Эммануэль Макрон объявил, что "коалиция решительных", которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил.
В конце октября СМИ писали, что в Мадриде состоится закрытая встреча "коалиции решительных" из 35 стран для обсуждения новых путей поддержки Украины.
Отметим, прошлая встреча "коалиции решительных" состоялась 24 октября 2025 года в Лондоне. В рамках заседания обсуждался новый план поддержки Украины.
Более подробно о встрече прошлой "коалиции решительных" и принятых решениях читайте в материале РБК-Украина.