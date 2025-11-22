ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине: что известно

Европейский союз проведет специальный саммит по Украине на уровне лидеров. Он пройдет в Анголе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Европейского совета Антониу Кошты в социальной сети X.

Отметим, Кошта с другими европейскими лидерами примет участвие в саммите Европейский союза - Африканский союз, который пройдет в Луанде, столице Анголы.

В его заявлении говорится, что лидеры ЕС приветствуют усилия Вашингтона по установлению мира в Украине. И в целом они согласны, что первоначальный драфт из 28 пунктов может стать основой мирной сделки, но требует доработки.

По его словам, европейская сторона продолжит тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.

"Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник (24 ноября, - ред.)", - добавил Кошта.