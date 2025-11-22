ua en ru
ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине: что известно

Суббота 22 ноября 2025 18:12
ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине: что известно Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Европейский союз проведет специальный саммит по Украине на уровне лидеров. Он пройдет в Анголе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Европейского совета Антониу Кошты в социальной сети X.

Отметим, Кошта с другими европейскими лидерами примет участвие в саммите Европейский союза - Африканский союз, который пройдет в Луанде, столице Анголы.

В его заявлении говорится, что лидеры ЕС приветствуют усилия Вашингтона по установлению мира в Украине. И в целом они согласны, что первоначальный драфт из 28 пунктов может стать основой мирной сделки, но требует доработки.

По его словам, европейская сторона продолжит тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.

"Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник (24 ноября, - ред.)", - добавил Кошта.

Напомним, ранее европейские лидеры выступили с совместным заявлением о плане президента США Дональда Трампа для Украины. В частности, там были перечислены ключевые замечания.

Например, в заявлении говорится, что границы не должны меняться силой. Кроме того, Европа обеспокоена предложением Вашингтона сократить численность украинской армии.

Как пишет немецкое издание Bild, европейские лидеры хотят изменить не менее четырех из 28 пунктов мирного плана Трампа.

Отметим, на завтра, 23 ноября, запланированы консультации в Женеве на уровне советников по национальной безопасности в формате "Евротройка" (Фанция, Германия, Великобритания) - Украина - США.

С украинской стороны участие примут глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. С американской - спецпосланники Ден Дрисколл и Стив Уиткофф, а также госсекретарь Марко Рубио.

