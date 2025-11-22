Украина проведет консультации с США по мирному плану: кто поедет на переговоры
В ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.
"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - сообщил Умеров.
По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.
"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - отметил секретарь СНБО.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.
От Украины на переговоры поедут:
- руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;
- начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
- глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
- первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
- первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
- заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;
- советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.
Мирный план США
Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. Его согласовал президент США Дональд Трамп.
В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план до 27 ноября.
Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США.
Как известно, на следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с Трампом.
Тем временем Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.