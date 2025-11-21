"Непростой". Axios опубликовало полный текст мирного плана для Украины и РФ из 28 пунктов

В сети опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают подписать в ближайшее время Украину и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

По данным Axios, США также консультировались с российским представителем Кириллом Дмитриевым относительно плана. После встречи с Дмитриевым, также обсудили план с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Чиновник США также сообщил Axios, что администрация рассматривает план как "живой документ", который может быть изменен на основе обсуждений со сторонами. Чиновник утверждал, что Украина положительно отнеслась ко многим пунктам во время переговоров и смогла включить некоторые из своих позиций.

Полный текст плана

1. Будет подтвержден суверенитет Украины.

2. Между Украиной, РФ и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться решенными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО будет проведен диалог при посредничестве Соединенных Штатов для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для экономического сотрудничества.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена на отметке в 600 тысяч человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантия США:

США получат компенсации за гарантию;

Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию;

Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к решительному скоординированному военному ответу, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;

Если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку, пока рассматривается этот вопрос.

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины:

Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли промышленности, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

Совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

Развитие инфраструктуры.

Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае.

Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

России будет предложено вновь присоединиться к G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены.

Остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов для создания мощного стимула не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия договорятся продлить срок действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. ЗАЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие пониманию и толерантности к различным культурам, а также на искоренение расизма и предубеждений:

Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

Обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими , в частности Соединенными Штатами.

, в частности Соединенными Штатами. В Херсонской и Запорожской областях боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения.

Россия откажется от других территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

Украинские войска выведутся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, принадлежащей Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей, как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешенных вопросов:

Всех пленных и оставшиеся тела будут обменяются на основе "всех на всех".

Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены.

Будет внедрена программа воссоединения семей.

Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение будут введены санкции.

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам, чтобы приступить к выполнению соглашения.