Зеленский обратился к украинцам из-за мирного плана: сейчас один из самых тяжелых моментов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.

"Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера", - сказал президент.

Выбор сделан 20 мая 2019 года

Зеленский рассказал о выборе - или "сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски". Он подчеркнул, что ответ на это он дал 20 мая 2019 года во время присяги на верность Украине, когда обязался защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан.

"И каждый день, каждому ее слову я берегу верность. Я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами", - подчеркнул президент.

Он анонсировал поиск решений с США, и отметил, что будет предлагать альтернативы и бороться за то, чтобы "среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух".

"Мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет. Украина будет работать быстро", - заявил украинский лидер.

Украина - щит для Европы

Зеленский подчеркнул, что будет делать все, чтобы в результате произошло окончание войны. Он напомнил, Украина сейчас является "единственным щитом", который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов российского диктатора Владимира Путина.

"Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы в одиночку. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина", - говорится в его заявлении.

Противодействие одной из крупнейших армий мира

Президент Украины подчеркнул, что весь мир должен понимать, что украинцы прежде всего люди, и они почти четыре года полномасштабной войны сдерживают одну из крупнейших армий мира.

"Мы держим линию фронта в несколько тысяч километров, и наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и удары шахедов, и наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких, и наши люди очень хотят, чтобы война закончилась", - сказал лидер страны.

Зеленский призвал вспомнить первый день войны, когда большинство граждан сделали выбор в пользу Украины.

"Враг не увидел наши спины, которые убегают. Он увидел наши глаза, полные готовности бороться за свое. Это и есть достоинство. Это и есть свобода. И это на самом деле самое страшное, что только может быть для России, - видеть единство украинцев", - подчеркнул президент.