США проведут "быструю встречу" с россиянами по плану Трампа: что известно

Делегация США запланировала "скорую встречу" с россиянами по плану Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источники телеканала сообщают, что уже запланирована встреча между российской и американской делегациями. Они должны встретиться для обсуждения предложенного мирного плана.

Встреча "состоится быстро", но не в Женеве, сообщил неназванный чиновник, на которого ссылается СМИ.

Где и когда состоится эта встреча, пока не сообщается.