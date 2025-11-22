США проведут "быструю встречу" с россиянами по плану Трампа: что известно
Делегация США запланировала "скорую встречу" с россиянами по плану Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источники телеканала сообщают, что уже запланирована встреча между российской и американской делегациями. Они должны встретиться для обсуждения предложенного мирного плана.
Встреча "состоится быстро", но не в Женеве, сообщил неназванный чиновник, на которого ссылается СМИ.
Где и когда состоится эта встреча, пока не сообщается.
Что СМИ писали о переговорах по мирному плану
Ранее в СМИ появилась информация, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по новому "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.
CNN сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября приземлились в Женеве (Швейцария), где должны пройти встречи с высокопоставленными чиновниками для обсуждения дальнейших шагов на пути к миру.
Источник сообщил, что 23 ноября к переговорам присоединяются госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Издание Sudostschweiz тоже писало, что завтра в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По данным Reuters, участие во встрече примут советники по нацбезопасности Франции, Британии, Германии, а также представители США и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские советники 23 ноября будут работать в Швейцарии.
Он отметил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. По его словам, сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и прочного мира, имеет значение.