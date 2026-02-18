ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве: что известно

Женева, Среда 18 февраля 2026 18:21
UA EN RU
Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве: что известно Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во время мирных переговоров в Женеве глава украинской делегации Рустем Умеров встретился с руководителем делегации РФ Владимиром Мединским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Умерова Дианы Давитян.

Читайте также: Мир мог быть уже близко? Зеленский назвал того, кто тормозит переговоры

После формального завершения трехсторонних переговоров в Женеве Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провели отдельные переговоры с Мединским.

По словам Давитян, переговоры между представителями Украины и РФ продолжались до двух часов.

Переговоры в Женеве

Напомним, сегодня, 18 февраля, в украинском МИД сообщили, что Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. В то же время никаких подробностей относительно даты и места их проведения подробности не предоставлено.

Это подтвердил и Мединский, который заявил, что следующие переговоры Украины с РФ состоятся "скоро". Он также цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече и отметил, что "остановился на Крещении Руси".

Предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Страны не смогли достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в ходе двухдневных переговоров 17-18 февраля в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. В то же время он отметил, что обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров в Женеве.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Он также рассказал о следующем этапе.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Женева Давид Арахамия Рустем Умеров Мирные переговоры
Новости
Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве: что известно
Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве: что известно
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"