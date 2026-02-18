ua en ru
Умеров назвал следующий этап переговоров: что готовят для Зеленского и Путина

Среда 18 февраля 2026 13:29
UA EN RU
Умеров назвал следующий этап переговоров: что готовят для Зеленского и Путина Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время переговоров Украины, США и России в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал во время общения с журналистами.

По его словам, в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части - продолжается дополнительное согласование.

"Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей", - рассказал Умеров.

Он отметил, что следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

"Наша задача - подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна - справедливый и устойчивый мир", - подчеркнул секретарь СНБО.

Переговоры в Женеве

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Женеве состоялся второй день переговоров между Украиной, США и Россией.

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Также в состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, который представлял РФ на переговорах в ОАЭ. В целом численность российской делегации, по данным СМИ, превышает 15 человек.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.

Американскую сторону представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Ранее Кремль анонсировал, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос, тогда как Украина достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.

Также Зеленский заявил, что переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.

СНБО Женева Рустем Умеров Мирные переговоры Война в Украине
