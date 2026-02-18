Мир мог быть уже близко? Зеленский назвал того, кто тормозит переговоры
Переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", - отметил он.
Зеленский рассказал, что поставил украинской делегации четкую задачу - сделать все, чтобы переговоры с РФ были результативными и увеличивали шансы для мирных решений. Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно - шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.
Участие Европы в переговорах
"Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат", - подчеркнул президент.
Он также сообщил, что вчера, 17 февраля, переговоры состоялись между украинскими, американскими и российскими представителями по военным и военно-политическим вопросам.
Зеленский добавил, что делегации Украины и США встречались с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.
Переговоры в Женеве
Напомним, предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и страны-агрессора состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Сторонам не удалось достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.
В Женеве российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Кроме того, в ее состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, а в целом численность россиян на переговорах, согласно данным СМИ, превышает 15 человек.
Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.
США представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.
Также в Кремле заявляли, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос. При этом Украина хочет достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.