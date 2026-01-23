Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ

Представители Украины, США и РФ собрались на первые трехсторонние переговоры в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Главной темой обсуждений является Донбасс.

РБК-Украина в материале рассказывает главное о переговорах и что предшествовало трехсторонней встрече.

Главное:

До этого переговорщики Украины и РФ встречались отдельно с американскими или чиновниками, но не общались друг с другом напрямую (еще были трехсторонние переговоры при посредничестве Турции).

Перед Абу-Даби американцы встретились отдельно с Украиной и США - Зеленский с Трампом в Давосе, а посланники США провели переговоры с Путиным в Кремле.

После сегодняшних трехсторонних переговоров следующий их раунд ожидается завтра, 24 января утром.

Главный вопрос - территориальный, касается Донбасса.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Умеров, российскую - глава ГРУ Костюков. От США - Уиткофф, Кушнер, Дрисколл.

Что известно о переговорах на данный момент:

13:04

Sky News написало, что переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби якобы "уже стартовали".

В Офисе разъяснили ситуацию журналистам. Там отметили, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил, что это разговоры с участием "неформатных" людей (то есть разных представителей).

Поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках, добавил он.

Тема переговоров Украины, США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на трехсторонних переговорах США, Украины и России в Абу-Даби будут обсуждать вопрос Донбасса.

"Вопрос Донбасса будут обсуждать в модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы Умеровым говорил - он будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей давать соответствующие сигналы", - сообщил Зеленский.

Издание Financial Times со ссылкой на два источника написало, что США и Украина якобы обсуждали, чтобы предложить на трехсторонних переговорах энергетическое перемирие.

Мол, Москва прекращает атаки на украинские энергообъекты, а Киев - на российские НПЗ. Впрочем, один из источников отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает удары по энергетике Украины "важным рычагом давления".

В то же время высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Киев тоже с осторожностью относится к возможному энергетическому перемирию. Причина - успешные удары дронов по нефтяным объектам России и в последнее время по танкерам, поставляющим топливо для ее военных операций.

Кто в составе делегаций

Украина:

секретарь СНБО Рустем Умеров (возглавляет переговорную группу Украины),

(возглавляет переговорную группу Украины), глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица ,

и его заместитель , начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов ,

, нардеп, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия ,

, представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий,

руководитель ГУР МО Олег Иващенко,

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,

первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад,

советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз.

США:

посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ,

и , министр армии США Дэн Дрисколл.

Россия:

начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),

(глава российской переговорной группы), посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам российской стороны, в ее делегацию в основном входят представители Минобороны.

Последняя версия мирного плана

Обсуждение урегулирования войны в Украине идет в рамках 20-пунктного плана мира.

Зеленский ранее сообщил, что совместный с США мирный план, над которым работали обе стороны, готов на 90%. Из первоначальных 28 пунктов документ сократили до 20. Ранее Зеленский уже раскрывал журналистам его полное содержание, а РБК-Украина публиковало список пунктов.

По данным Bloomberg, накануне трехсторонних переговоров США неофициально передали последнюю версию плана Путину через его помощника Дмитриева.

Это позволило российскому президенту подготовить "замечания и предложения" для ночных переговоров в Кремле с участием спецпосланников Уиткоффа и Кушнера.

Медиа отмечает, что Кремль воспринимает получение проекта как "шаг вперед", в то же время многие вопросы или вообще не учтены, или сформулированы так, что Россия считает их "неудовлетворительными".

Предыдущие двусторонние встречи

США-Украина: Трампа и Зеленский встречались в Давосе

За день до трехсторонней встречи США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией.

Так, на полях форума в Давосе вчера, 22 января президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Их встреча длилась почти час и закончились коротким разговором тет-а-тет.

Обе стороны оценили переговоры как "позитивные", а Трамп, общаясь с журналистами по дороге из Давоса заявил, что лидеры Украины и России хотят заключить соглашение, но обошел ответ на вопрос, на какие уступки пойдет РФ.

"Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - в свою очередь сказал медиа Зеленский.

Американская сторона утверждает о "близости к соглашению". Но в ответ на то, есть ли возможность заключить мирное соглашение, Трамп заявил, что "нужно посмотреть, что еще произойдет".

Заметим, что о планах провести трехстороннюю встречу в ОАЭ на техническом уровне первым сообщил президент Украины вчера во время выступления в Давосе по итогам переговоров с американским Трампом.

Однако, как писала Financial Times со ссылкой на источники в США и Украине, Москва на тот момент не сообщила о своем согласии на участие в переговорах. Свое согласие на переговоры Кремль дал после переговоров американских посланников с Путиным вчера вечером.

США-РФ. Ночь переговоров американцев с Путиным в Кремле

Поздно вечером в четверг, 22 января посланцы президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - встретились в Кремле с Путиным. Их переговоры продолжались около 4 часов. Москва заявила, что "территориальный вопрос так и не был решен".

Как рассказал помощник главы Кремля РФ Юрий Ушаков, стороны по итогам переговоров договорились о первой встрече трехстороннюю встречу рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби в пятницу.

Помощник Путина Ушаков после переговоров с США сказал, что "без решения территориального вопроса" по так называемой "формуле Анкориджа" долгосрочный мир в Украине невозможен.

"Формула Анкориджа" в российской риторике - это не мирный план, а перечень территориальных условий, которые Москва считает обязательными. Главное - признание "новых реалий" на поле боя.

Он добавил, что Россия якобы "заинтересована" в дипломатическом урегулировании, но пока этого не произойдет, продолжит вести войну против Украины.

Ушаков официально заявил, что в Абу-Даби направлена делегация с представителями руководства Минобороны, которая получила от Путина "конкретные инструкции".

Кроме того, там же, в Абу-Даби, пройдут двусторонние переговоры между посланником Кремля Дмитриевым и представителем Трампа Уиткоффом.