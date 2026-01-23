Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Представители Украины, США и РФ собрались на первые трехсторонние переговоры в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Главной темой обсуждений является Донбасс.
РБК-Украина в материале рассказывает главное о переговорах и что предшествовало трехсторонней встрече.
Главное:
- До этого переговорщики Украины и РФ встречались отдельно с американскими или чиновниками, но не общались друг с другом напрямую (еще были трехсторонние переговоры при посредничестве Турции).
- Перед Абу-Даби американцы встретились отдельно с Украиной и США - Зеленский с Трампом в Давосе, а посланники США провели переговоры с Путиным в Кремле.
- После сегодняшних трехсторонних переговоров следующий их раунд ожидается завтра, 24 января утром.
- Главный вопрос - территориальный, касается Донбасса.
- Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Умеров, российскую - глава ГРУ Костюков. От США - Уиткофф, Кушнер, Дрисколл.
Что известно о переговорах на данный момент:
13:04
Sky News написало, что переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби якобы "уже стартовали".
В Офисе разъяснили ситуацию журналистам. Там отметили, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил, что это разговоры с участием "неформатных" людей (то есть разных представителей).
Поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках, добавил он.
Тема переговоров Украины, США и РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что на трехсторонних переговорах США, Украины и России в Абу-Даби будут обсуждать вопрос Донбасса.
"Вопрос Донбасса будут обсуждать в модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы Умеровым говорил - он будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей давать соответствующие сигналы", - сообщил Зеленский.
Издание Financial Times со ссылкой на два источника написало, что США и Украина якобы обсуждали, чтобы предложить на трехсторонних переговорах энергетическое перемирие.
Мол, Москва прекращает атаки на украинские энергообъекты, а Киев - на российские НПЗ. Впрочем, один из источников отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает удары по энергетике Украины "важным рычагом давления".
В то же время высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Киев тоже с осторожностью относится к возможному энергетическому перемирию. Причина - успешные удары дронов по нефтяным объектам России и в последнее время по танкерам, поставляющим топливо для ее военных операций.
Кто в составе делегаций
Украина:
- секретарь СНБО Рустем Умеров (возглавляет переговорную группу Украины),
- глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- нардеп, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия,
- представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий,
- руководитель ГУР МО Олег Иващенко,
- первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,
- первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад,
- советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз.
США:
- посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер,
- министр армии США Дэн Дрисколл.
Россия:
- начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),
- посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам российской стороны, в ее делегацию в основном входят представители Минобороны.
Последняя версия мирного плана
Обсуждение урегулирования войны в Украине идет в рамках 20-пунктного плана мира.
Зеленский ранее сообщил, что совместный с США мирный план, над которым работали обе стороны, готов на 90%. Из первоначальных 28 пунктов документ сократили до 20. Ранее Зеленский уже раскрывал журналистам его полное содержание, а РБК-Украина публиковало список пунктов.
По данным Bloomberg, накануне трехсторонних переговоров США неофициально передали последнюю версию плана Путину через его помощника Дмитриева.
Это позволило российскому президенту подготовить "замечания и предложения" для ночных переговоров в Кремле с участием спецпосланников Уиткоффа и Кушнера.
Медиа отмечает, что Кремль воспринимает получение проекта как "шаг вперед", в то же время многие вопросы или вообще не учтены, или сформулированы так, что Россия считает их "неудовлетворительными".
Предыдущие двусторонние встречи
США-Украина: Трампа и Зеленский встречались в Давосе
За день до трехсторонней встречи США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией.
Так, на полях форума в Давосе вчера, 22 января президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.
Их встреча длилась почти час и закончились коротким разговором тет-а-тет.
Обе стороны оценили переговоры как "позитивные", а Трамп, общаясь с журналистами по дороге из Давоса заявил, что лидеры Украины и России хотят заключить соглашение, но обошел ответ на вопрос, на какие уступки пойдет РФ.
"Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - в свою очередь сказал медиа Зеленский.
Американская сторона утверждает о "близости к соглашению". Но в ответ на то, есть ли возможность заключить мирное соглашение, Трамп заявил, что "нужно посмотреть, что еще произойдет".
Заметим, что о планах провести трехстороннюю встречу в ОАЭ на техническом уровне первым сообщил президент Украины вчера во время выступления в Давосе по итогам переговоров с американским Трампом.
Однако, как писала Financial Times со ссылкой на источники в США и Украине, Москва на тот момент не сообщила о своем согласии на участие в переговорах. Свое согласие на переговоры Кремль дал после переговоров американских посланников с Путиным вчера вечером.
США-РФ. Ночь переговоров американцев с Путиным в Кремле
Поздно вечером в четверг, 22 января посланцы президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - встретились в Кремле с Путиным. Их переговоры продолжались около 4 часов. Москва заявила, что "территориальный вопрос так и не был решен".
Как рассказал помощник главы Кремля РФ Юрий Ушаков, стороны по итогам переговоров договорились о первой встрече трехстороннюю встречу рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби в пятницу.
Помощник Путина Ушаков после переговоров с США сказал, что "без решения территориального вопроса" по так называемой "формуле Анкориджа" долгосрочный мир в Украине невозможен.
"Формула Анкориджа" в российской риторике - это не мирный план, а перечень территориальных условий, которые Москва считает обязательными. Главное - признание "новых реалий" на поле боя.
Он добавил, что Россия якобы "заинтересована" в дипломатическом урегулировании, но пока этого не произойдет, продолжит вести войну против Украины.
Ушаков официально заявил, что в Абу-Даби направлена делегация с представителями руководства Минобороны, которая получила от Путина "конкретные инструкции".
Кроме того, там же, в Абу-Даби, пройдут двусторонние переговоры между посланником Кремля Дмитриевым и представителем Трампа Уиткоффом.
