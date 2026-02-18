Україна мала окрему зустріч з РФ без США у Женеві: що відомо

Під час мирних переговорів у Женеві глава української делегації Рустем Умєров зустрівся з керівником делегації РФ Володимиром Мединським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря Умєрова Діани Давітян.

За словами Давітян, переговори між представниками України та РФ тривали до двох годин.

Після формального завершення тристоронніх переговорів у Женеві Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провели окремі переговори з Мединським.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, в українському МЗС повідомили, що Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру. Водночас жодних подробиць щодо дати та місця їх проведення подробиці не надано.

Це підтвердив і Мединський, який заявив, що наступні переговори України з РФ відбудуться "скоро". Він також цинічно пожартував про свої історичні лекції на зустрічі й зазначив, що "зупинився на Хрещенні Русі".

Попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

Український президент Володимир Зеленський розповів, що у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Водночас він зауважив, що обговорення політичних питань були складними.

Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.

Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

Що відомо про другий день переговорів у Женеві та чим закінчилася перша зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.