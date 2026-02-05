"Три года ждал сына, и сегодня он дома": репортаж РБК-Украина с обмена пленными (фото, видео)

Украина вернула еще одну группу защитников в рамках долгожданного обмена пленными, который состоялся 5 февраля. Домой вернулись еще 157 украинцев .

Как родные встречают освобожденных из плена

Мужчина рассказал, как три года ждал возвращения своего сына Ивана - военного 72-й бригады, который попал в плен под Угледаром.

Все это время отец ездил на каждый обмен и не терял надежды. И наконец дождался - сын вернулся домой.

"Ваня дома! Сейчас уже будем его обнимать", - крикнул он собеседнику в трубку.

Военный 36-й отдельной бригады морской пехоты Роман Олегович рассказал, что встретил своих побратимов на границе во время обмена.

"Сегодня самый важный день для нашей семьи морских пехотинцев. Удалось обменять наших побратимов, которых мы не видели уже почти 4 года. Очень рады были их всех обнять, встретиться там на границе на самом обмене. Ребята в приподнятом настроении. Не верят, что они вернулись сюда. Очень хотят увидеть своих родных и близких", - рассказал военный.

На обмены приходят и те, чьи родные пропали и их судьба не известна.

В частности РБК-Украина узнало историю военных Ивана и Дмитрия, которых год и два месяца ждут дома. Они пропали в н.п. Макеевка 20 ноября 2024 года.

На данный момент близкие не знают, имеют ли парни статус пленных или погибли. Но родные ждут и верят до последнего в их возвращение.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Обмены пленными между Украиной и РФ в течение последних месяцев не происходили. Президент Владимир Зеленский еще в начале года отмечал, что Россия намеренно задерживает договоренности, блокируя возвращение украинских военных и гражданских.

После переговоров украинской делегации в первом дне второго раунда трехсторонних консультаций с США и РФ в Абу-Даби 4 февраля Зеленский заявил, что обмен может состояться в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что стороны договорились об обмене в формате 157 и 157.

Украина вернула домой 150 военных (среди которых есть тяжелые раненые) и 7 гражданских украинцев.

Домой вернулись военные ВСУ, а также бойцы НГУ и ГПСУ, ВМС, Сухопутные войска, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил. Среди них - солдаты и сержанты и офицеры.

Они воевали на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском и киевском направлениях. Большинство попало в плен во время обороны Мариуполя

Также вернулся нацгвардеец, захваченный во время оккупации ЧАЭС. 139 освобожденных находились в плену с 2022 года

Особенность обмена: удалось вернуть незаконно осужденных украинцев.

Перед этим последний обмен состоялся в октябре 2025 года. Тогда из российского плена вернули 185 военных и 20 гражданских, большинство из них удерживали в неволе с 2022 года.

Среди освобожденных были офицеры и рядовые, которые участвовали в боях на разных фронтах, включая луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское, киевское, сумское и черниговское направления.

В список также попали защитники Мариуполя и нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны Чернобыльской АЭС.