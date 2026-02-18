ua en ru
Украина и РФ договорились о следующей встрече: определены ли дата и место

Украина, Среда 18 февраля 2026 14:46
UA EN RU
Украина и РФ договорились о следующей встрече: определены ли дата и место Фото: Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко, Роман Кот

Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Читайте также: Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков

"Есть принципиальная договоренность о следующей встрече (по миру с РФ - ред.). Но детали и даты раскрывать по понятным причинам - не будем", - сказал он.

Тихий добавил, что больше деталей появится после возвращения переговорной группы, которая предоставит более подробный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому о переговорах, которые там происходили.

Переговоры в Женеве

Напомним, предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Страны не смогли достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе двухдневных переговоров 17-18 февраля в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, он заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров в Женеве.

В то же время секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Он также рассказал о следующем этапе.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча - читайте в материале РБК-Украина.

