"Остановились на Крещении Руси": в РФ говорят, что новые мирные переговоры "скоро"
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече в Женеве.
Как передает РБК-Украина, об этом Мединский заявил в комментарии RT.
У Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной.
"В рабочем порядке, если вы имеете ввиду шутки про уроки истории - мы на Крещении Руси остановились", - ответил он.
Также Мединский добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро".
Стоит заметить, что ранее Axios со ссылкой на источники писало о том, что политическая часть переговоров между Украиной и Россией зашла в тупик из-за позиции Мединского. Более подробных деталей собеседники издания не раскрывали.
Что известно о Мединском
Напомним, Владимир Мединский - уроженец Черкасской области (г. Смела), который стал одним из ключевых идеологов путинского режима.
Свою карьеру он начал в рекламном бизнесе, после чего долгое время был депутатом Госдумы от "Единой России", а в 2012-2020 годах занимал должность министра культуры РФ.
Мединский сформировал имидж "защитника русской истории", написав серию книг "Мифы о России", направленную на переписку негативных стереотипов о государстве-агрессоре.
В настоящее время он является помощником президента РФ и возглавляет Российское военно-историческое общество. Мединский неоднократно представлял Москву на переговорах с Украиной.
