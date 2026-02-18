"Остановились на Крещении Руси": в РФ говорят, что новые мирные переговоры "скоро"

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече в Женеве.

Как передает РБК-Украина , об этом Мединский заявил в комментарии RT .

У Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной.

"В рабочем порядке, если вы имеете ввиду шутки про уроки истории - мы на Крещении Руси остановились", - ответил он.

Также Мединский добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро".

Стоит заметить, что ранее Axios со ссылкой на источники писало о том, что политическая часть переговоров между Украиной и Россией зашла в тупик из-за позиции Мединского. Более подробных деталей собеседники издания не раскрывали.