Переговоры в Женеве: что известно о втором дне встречи Украины, США и РФ

Переговоры в Женеве между Украиной, США и Россией входят во второй день. Несмотря на заявления Вашингтона о "прогрессе", атмосфера остается напряженной.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча - в материале РБК-Украина .

Главное:

18 февраля в Женеве проходит второй день переговоров Украины, США и РФ.

Консультации в рамках политической и военной групп.

По словам пресс-секретаря секретаря СНБО Дианы Давитян, встречи запланированы на первую половину дня.

Зеленский поручил делегации поставить США вопрос о соблюдении РФ договоренностей по воздержанию от ударов.

После первого дня встречи 17 февраля Axios написало о "тупике" из-за позиции Мединского. А США говорят о "значительном прогрессе".

Самый сложный вопрос - территории.

Что запланировано на второй день переговоров в Женеве

Речь идет о продолжении консультаций в рамках политической и военной групп.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что сегодня переговоры запланированы на первую половину дня.

Прокремлевские СМИ анонсировали начало на 10:00 (по киевскому времени).

Главная цель сегодняшнего дня - перевести вчерашние обсуждения "механики решений" в конкретные договоренности.

Однако атмосфера остается напряженной: перед началом встречи Россия осуществила очередную массированную атаку ракетами и дронами по украинской энергетике и сменила главу делегации на псевдоисторика.

И поскольку несмотря на дипломатический процесс, РФ продолжает террор (в ночь на 17 февраля произошла массированная атака на западные регионы Украины). Президент Владимир Зеленский на сегодня поручил делегации поставить США вопрос о соблюдении Россией договоренностей о воздержании от ударов во время диалога.

Кроме того, Киев настаивает на прямой встрече Зеленского с Путиным, считая это единственным способом достичь реального прорыва.

Украинский глава государства поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров.

Итоги первого дня: между "прогрессом" и "тупиком"

Первый день переговоров в Женеве, состоявшийся 17 февраля, длился около 4 часов и оставил противоречивые впечатления.

По словам Умерова, обсуждения фокусировались на практических вопросах. После совместной части продолжили работу в группах по военным и политическим направлениям.

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, усилия администрации Дональда Трампа "помогли сблизить стороны", которые теперь должны обновить информацию для своих лидеров.

Впрочем, издание Axios сообщает, что политическая группа фактически застряла на месте. Причиной стал состав российской делегации и их риторика. Если раньше команду РФ представлял руководитель ГРУ Игорь Костюков (ориентированный на военные детали), то в Женеву прибыл помощник Путина и его идеолог Владимир Мединский.

Его возвращение к переговорам вызвало раздражение украинской стороны. Мединский известен своими длительными "историческими лекциями", что тормозит процесс.

"У нас нет времени на все это дерьмо. Мы должны завершить войну", - резко прокомментировал такой подход президент Владимир Зеленский.

Ключевой вопрос переговоров и координация Украины с Европой

Самым тяжелым аспектом остается вопрос территорий. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер назвал это главным камнем преткновения.

Зеленский четко заявил, что Украина не пойдет на мир ценой сдачи Донбасса. Он также назвал несправедливым то, что Трамп призывает к уступкам именно Украину, а не агрессора.

Таким образом, он отреагировал на публичное заявление президента США перед первым днем переговоров в Женеве, что Украине "лучше быстро сесть за стол переговоров", что создает дополнительное дипломатическое давление на Киев.

Параллельно с трехсторонним форматом, украинская команда в Женеве провела отдельную встречу с европейскими партнерами. А именно представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии, чтобы синхронизировать позиции.