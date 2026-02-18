Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
В ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
"Что касается содержательности переговоров. Ну, прежде всего, вы знаете, есть два направления: военное и политическое. Здесь хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны", - заявил Зеленский.
По его словам, военные, в принципе, почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны, и это конструктивный сигнал.
"Все остальные детали - где, как мониторить, технические нюансы - все это мне генерал (начальник Генштаба ВСУ Андрей - ред.) Гнатов доложит более в более широком варианте по возвращению", - добавил президент Украины.
Глава государства также отметил, что политическая составляющая - это все чувствительные вопросы: Восток, Запорожская АЭС и др.
"Мы видим, что есть наработки, а пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. То есть, в направлении военном прогресс я услышал. В направлении политическом - был диалог, договорились идти дальше", - подытожил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что из-за того, что переговорная группа не может по телефону доложить все детали, то именно возвращению будет больше понимания относительно результатов переговоров.
Переговоры в Женеве
Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходил третий раунд трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине.
Накануне переговоров украинские власти анонсировали, что на переговорах планируют говорить о том, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня, а также поднимут тему энергетического перемирия.
После первого дня встречи президент Зеленский заявил, что Украина подтверждает свою готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, но ожидает четкой позиции России.
Впоследствии спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров.
