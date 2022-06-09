В Україні заборонили діяльність "Опоблоку", а ЗСУ завдали тяжких втрат росіянам у Сєвєродонецьку: новини за 8 червня

В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок", нардеп з Херсона підтримав "інтеграцію" з окупантами, ЗСУ завдали тяжких втрат росіянам у Сєверодонецьку. Докладніше про те, що сталося у середу, 8 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ.

Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. В рамках підготовки до них, Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході і півдні країни.

Російські військові вдалися до масового обстрілу цивільної інфраструктури на низці напрямків. Також зазнали значних втрат під час штурму біля Берестового, однак бої продовжуються.

Російські окупанти готуються до нових атак українських військових, посилюючи свою присутність на Запорізькому, Харківському та в анексованому Криму.

В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок": рішення суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.

Крім заборони діяльності, суд також передав майно партії та її осередків державі. При цьому рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді. Зазначається, що засідання суду тривало приблизно півтори години. До зали не допускали журналістів, хоча судовий процес був відкритим.

Нардеп із Херсона підтримав "інтеграцію" з окупантами. Справу вже відкрили, на черзі - мандат

Народний депутат України Олексій Ковальов, який залишився на окупованій території Херсонської області, перейшов на бік російських окупантів. У ДБР вже відкрили справу, а в "СН" після виключення нардепа з фракції ще у квітні, хочуть позбавити його і мандата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ковальова у Facebook. Саме повідомлення у соцмережі стало приводом для нового витка скандалу довкола нардепа. У середу, 8 червня, Ковальов зізнався, що був на "дуже важливому" для нього заході.

"По-перше, було заявлено, що Росія тут серйозно і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії", - розповів він, маючи на увазі зустріч аграріїв Херсонської області з куратором Путіна з Донбасу Сергієм Кирієнком. Ковальов не приховував, що крім аграрних питань "обговорювали і статус Херсонської області".

Росія і Туреччина провели переговори про розблокування портів України: що відомо

В Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова оформити гарантії безпеки підходу суден після розмінування Україною портів. Москва не користуватиметься цим у цілях війни.

В Україні не вірять обіцянкам Лаврова. "Слова Лаврова порожні. Україна чітко окреслила свою позицію щодо морських портів: потрібна військова техніка для захисту берегової лінії та місія ВМФ для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі", - написав у Twitter спікер МЗС Олег Ніколенко.

Литві приготуватися? У Думу РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність країни

У Держдуму РФ внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

У пояснювальній записці до законопроекту депутат від "Єдиної Росії" Євген Федоров, який став ініціатором законопроекту, пише, що нібито "після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території". Федоров наполягає на тому, що ухвала про незалежність країни була незаконною.

Стало відомо, чи повернуться школярі та студенти за парти 1 вересня

Українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн. Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

З початку навчального року в Україні будуть внесені деякі зміни до шкільної програми.

Збірна України напіврезервним складом переграла Ірландію на старті Ліги націй

У 2-му турі Ліги націй УЄФА збірна України здобула мінімальну перемогу над ірландцями на виїзді. Підсумковий рахунок: Ірландія – Україна – 0:1.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні буде спекотно, проте з локальними дощами і грозами

Погода в Україні в четвер, 9 червня, буде переважно спекотна, суха і сонячна, при цьому в деяких регіонах все ж пройдуть дощі з грозами.