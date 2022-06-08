Росія вдарила радянськими ракетами по Україні з Ростовської області: що відомо

Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. В рамках підготовки до них, Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході і півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

"Екіпаж літака дальньої авіації Ту-22М3 з повітряного простору Ростовської області (район 40 км на захід від н.п. Шахти) відпрацював електронні пуски ракет Х-22, ймовірно по об’єктах цивільної та військової інфраструктури східних та південних областей України", - розповів він.

Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку". Вони можуть бути небезпечними в експлуатації. Наприклад, "Іскандери" поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 та 600 км відповідно).