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Лавров заявив про готовність надати гарантії при розмінуванні Україною портів

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Анкара, Середа 08 червня 2022 12:51
Лавров заявив про готовність надати гарантії при розмінуванні Україною портів Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія готова оформити гарантії безпеки підходу суден після розмінування Україною портів. Москва не користуватиметься цим у цілях війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує "РІА Новини".

"Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента Росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом", - сказав Лавров.

Позиція України

Зазначимо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю. Під час яких обидві сторони зробили низку заяв під час спільного брифінгу.

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