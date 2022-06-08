Росія і Туреччина почали переговори про розблокування портів України: що відомо

В Анкарі почалися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Візит Лаврова припадає на той час, коли очікується якнайшвидша поставка російсько-українського зерна на світові ринки.

Росія і Туреччина стурбовані безпекою розвантаження зерна в умовах війни. При цьому Україну особливо турбує проблема безпеки, яка виникне при знешкодженні морських мін в Одеській області, а Росію турбують танкери-зерновози, що везуть зброю в Україну.

В ході переговорів також будуть обговорюватися питання безпечного руху танкерів в Чорному морі і безпечного входу і виходу в Чорне море і порти.

Очікується, що переговори завершаться близько 11:50, після чого міністри проведуть спільну прес-конференцію.

Передісторія

Україна є одним з найбільших експортером пшениці, кукурудзи та соняшникової олії у світі. З початку повномасштабного вторгнення Росії були заміновані українські порти в Чорному морі, у зв'язку з чим Україна не може продавати зерно за кордон у великих кількостях.

В даний час в Україні зберігатися близько 90 млн тонн аграрної продукції, які неможливо експортувати через перекриті шляхи доставки і порти. Єврокомісія запропонувала ввести нові наземні маршрути експорту зерна з України вантажівками і вантажними поїздами. Розглядаються варіанти вивезення зерна по суші, по залізниці, по Дунаю.

Водночас російські війська почали масово вивозити українське зерно через Крим до Росії з тимчасово окупованих територій. Зокрема, Маріуполя, Запорізької та Херсонської областей. Після цього вони перепродують зерно в інші країни, підробляючи документи про країну виробника.

У свою чергу США направили листи урядам понад 14 країн за попередженням про те, щоб вони не купували у Росії викрадене в Україні зерно.

Разом з тим президент РФ Володимир Путін гарантував розблокування українських портів для вивезення продовольства, проте українські чиновники впевнені, що обіцянку керівник Кремля не стримає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Туреччина разом з Росією і Україною нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Але американське видання Bloomberg розповіло, що Україна не брала в цьому участі. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, Україна не брала участі у створенні плану.

Крадіжка Росією українського зерна може призвести до погіршення продовольчої кризи.