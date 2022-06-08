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Ворожий штурм біля Берестового та масові обстріли: ситуація на фронті

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Середа 08 червня 2022 19:25
Ворожий штурм біля Берестового та масові обстріли: ситуація на фронті Фото: ворожий штурм біля Берестового та масові обстріли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдалися до масового обстрілу цивільної інфраструктури на низці напрямків. Також зазнали значних втрат під час штурму біля Берестового, однак бої продовжуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках:

Білорусь здійснює переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку:

Окупанти продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку:

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку:

Українські бійці успішно заважають ворогу покращити своє тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки, а також завдали авіаудару по Слов’янську.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти відкрили вогонь з артилерії по районах населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк, а також завдали авіаударів поруч з Новою Кам’янкою, Покровськом й Клиновим.

Наші ж бійці завдали значних втрат окупантам у живій силі й техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також російські військові застосували авіацію поруч з Мар’їнкою й Кам’янкою.

На Південнобузькому напрямку:

Без суттєвих змін. Ворог застосував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

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