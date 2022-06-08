Збірна України напіврезервним складом переграла Ірландію на старті Ліги націй

У 2-му турі Ліги націй УЄФА збірна України здобула мінімальну перемогу над ірландцями на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга націй, група B1, 2-й тур

Ірландія – Україна – 0:1

Гол: Циганков, 48

"Синьо-жовті" прогнозовано вийшли в експериментальному складі. Окрім десятка нових виконавців у старті в порівнянні з матчами плей-офф до ЧС-2022, змінилася і тактична схема. На папері вона була заявлена як 3-4-3, а на ділі була схожою на 3-4-2-1 з Довбиком на вістрі атаки.

Незвичне ігрове поєднання призвело до важко старту українців. У стартові 15 хвилин Ірландія повністю контролювала хід поєдинку, але серйозний момент створила лише один – Найт бив метрів із 25-ти, але Лунін парирував м'яч на кутовий. У відповідь Мудрик пробив дуже неточно з-за меж штрафного, а постріл Миколенка після перехоплення пройшов поруч зі стійкою.

Згодом збірна України остаточно вирівняла гру й обидві команди почали діяти обережніше. Небезпека біля воріт обох збірних виникала вкрай рідко, здебільшого при стандартах або ударах із середньої та дальньої дистанції.

Україні, однак, навіть вдалося забити – Довбик протягнув м'яч до лінії поля і відкинув під удар Качарабі, який розкішно поклав у дальню дев'ятку. Та на старті епізоду форвард заліз у мінімальний офсайд.

Зате на старті другого тайму "синьо-жовті" забили чистий гол. Циганков щойно вийшов на заміну, заробив штрафний на правому фланзі й самостійно його виконав – м'яч пролетів над своїми та чужими та влетів у дальній кут воріт Келлехера!

Перший гол додав поєдинку обертів. Обидві команди заграли активніше. "Зелена армія" побігла відігруватися і на нетривалий період перехопила ініціативу. Натомість підопічні Петракова спершу намагалися впіймати ірландців у контратаках, а згодом перейшли до солідного контролю з різними варіантами атак.

Та наступною стовідсоткову нагоду змарнувала Ірландія. На 79-й хвилині Даффі пробив головою після навісу Обафемі, але Лунін і перекладина вдвох врятували українців. А удар того ж Обафемі після кутового пройшов повз ворота.

Попри створення ще кількох моментів зі стандартів, ірландці організувати фінальний штурм так і не спромоглися. Отже, збірна України здобула перші 3 очки в Лізі націй 2022/23 та готуватиметься до "домашніх" матчів турніру проти Вірменії та тієї ж Ірландії.