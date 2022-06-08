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Росія розгортає нові вогневі точки на декількох напрямках: де саме

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Україна, Середа 08 червня 2022 18:11
Росія розгортає нові вогневі точки на декількох напрямках: де саме Фото: Ісканндер-М (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти готуються до нових атак українських військових, посилюючи свою присутність на Запорізькому, Харківському та в анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

"На Запорізькому російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок", - йдеться в повідомленні.

Також Росія може завдати ударів по Україні з території окупованого Криму.

"У районі Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК “Искандер-М", - звітує Мотузяник.

Крім того, поповнюється ворог і "живою" силою. Так, на Харківському напрямку окупанти, що зосередилися на утриманні зайнятих позицій, перекинув у район с. Веселе (17 км на північний схід від Харкова) одну БТГр.

Як повідомлялося, Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. У рамках підготовки до них Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

Також окупанти розмістили в Чорному морі чотири кораблі та підводний човен, на яких майже 40 ракет. Тож, загроза ракетних ударів по Україні з моря зберігається й надалі.

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