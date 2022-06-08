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Литві приготуватися? У Думу РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність країни

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Росія, Середа 08 червня 2022 15:52
Литві приготуватися? У Думу РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність країни Фото: у Думі РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність Литви (pixabay)
Автор: Наталія Гурковська

У Держдуму РФ внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну законодавчу ініціативу, пише "Московский комсомолец".

Литві приготуватися? У Думу РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність країни

У пояснювальній записці до законопроекту депутат від "Єдиної Росії" Євген Федоров, який став ініціатором законопроекту, пише, що нібито "після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території".

За його словами, у березні 1991 року в Радянському Союзі було проведено референдум, за підсумками якого населення висловилося за збереження СРСР як єдиної держави.

Але у вересні того ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під головуванням президента СРСР Михайла Горбачова було прийнято ухвалу Державної Ради СРСР № ДС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Федоров наполягає на тому, що ця ухвала була незаконною.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа вирішив відкликати посла республіки з Росії своїм указом, починаючи з 1 червня.

Напередодні Литва повністю припинила імпорт російських енергоносіїв. Тамтешня влада зуміла за два місяці знайти альтернативні джерела постачання електроенергії, газу та нафти.

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