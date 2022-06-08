Нардеп із Херсона підтримав "інтеграцію" з окупантами. Справу вже відкрили, на черзі - мандат

Народний депутат України Олексій Ковальов, який залишився на окупованій території Херсонської області, перейшов на бік російських окупантів. У ДБР вже відкрили справу, а в "СН" після виключення нардепа з фракції ще у квітні, хочуть позбавити його і мандата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ковальова у Facebook. Саме повідомлення у соцмережі стало приводом для нового витка скандалу довкола нардепа.

У середу, 8 червня, Ковальов зізнався, що був на "дуже важливому" для нього заході.

"По-перше, було заявлено, що Росія тут серйозно і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії", - розповів він, маючи на увазі зустріч аграріїв Херсонської області з куратором Путіна з Донбасу Сергієм Кирієнком.

Ковальов не приховував, що крім аграрних питань "обговорювали і статус Херсонської області". Після зборів, на думку колаборанта, "люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє".

Реакція "Слуги народу"

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, враховуючи заяву Ковальова у Faсebook, заявила, що нардепи "СН" звернуться до Верховної ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата у відповідності до чинного законодавства

"Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону", - розповіла вона.

Крім того, було вирішено:

звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства

звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом.

У "Слузі народу" додали, що не будуть закликати колишнього колегу скласти мандат.

"Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду", - додають в заяві, порадивши Ковальову уважно вивчити статтю 111 Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонської області ЗСУ.

Реакція ДБР

Державне бюро розслідувань вже порушило кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

"Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області", - йдеться в повідомленні ДБР.

Крім того, підконтрольні Ковальову підприємства постачають харчову продукцію до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять в Херсонську область паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування триває.