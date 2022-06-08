В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок": рішення суду
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЧЕСНО".
Крім заборони діяльності, суд також передав майно партії та її осередків державі. При цьому рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.
Зазначається, що засідання суду тривало приблизно півтори години. До зали не допускали журналістів, хоча судовий процес був відкритим.
Оновлено від 17:35
Пізніше нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Совгиря підтвердила рішення суду.
"Перший пішов! Відповідно до закону про заборону проросійських політичних партій заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок", - написала вона.
Варто зауважити, що рішення про заборону всіх проросійських партій в Україні було ухвалено на засіданні РНБО.
Рішення суду (chesno.org)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України ліквідована. Таке рішення ухвалив український парламент.
Також ми писали, що, за словами спікера ВР Руслана Стефанчука, фракція ОПЗЖ у Верховній Раді перестала існувати, але це ніяк не вплинуло на мандати її колишніх членів.
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