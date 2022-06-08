У МЗС відреагували на слова Лаврова щодо гарантій при вивезенні зерна
В Україні не вірять обіцянкам міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про гарантії безпеки підходу судів після розмінування портів України. У МЗС України не впевнені, що Москва дійсно не буде користуватися цим в цілях війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка.
"Слова Лаврова порожні. Україна чітко окреслила свою позицію щодо морських портів: потрібна військова техніка для захисту берегової лінії та місія ВМФ для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі", - написав він у Twitter.
За його словами, не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України.
Раніше Лавров заявив, що Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю. Іншими учасниками зустрічі мають стати Україна, Туреччина та ООН.
При цьому раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.
Як повідомлялося, в Анкарі проходять переговори глав МЗС Росії та Туреччини Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна Чорним морем.
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