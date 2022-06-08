У МЗС відреагували на слова Лаврова щодо гарантій при вивезенні зерна

В Україні не вірять обіцянкам міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про гарантії безпеки підходу судів після розмінування портів України. У МЗС України не впевнені, що Москва дійсно не буде користуватися цим в цілях війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка.