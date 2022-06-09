В Украине запретили деятельность "Оппоблока", а ВСУ нанесли тяжелые потери россиянам в Северодонецке: новости за 8 июня

В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок", нардеп із Херсона підтримав "інтеграцію" з окупантами, ЗСУ завдали тяжких втрат росіянам у Сєверодонецьку. Докладніше про те, що сталося у середу, 8 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Война России против Украины: последние новости

Украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке. Россияне отступают под натиском ВСУ.

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Российские военные прибегли к массовому обстрелу гражданской инфраструктуры на ряде направлений. Также понесли значительные потери во время штурма возле Берестового, однако бои продолжаются.

Российские оккупанты готовятся к новым атакам украинских военных, усиливая свое присутствие на Запорожском, Харьковском и в аннексированном Крыму.

В Украине запретили деятельность партии "Оппоблок": решение суда

Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.

Помимо запрещения деятельности суд также передал имущество партии и ее ячеек государству. При этом решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде. Отмечается, что заседание суда длилось примерно полтора часа. В зал не допускали журналистов, хотя судебный процес был открытым.

Нардеп из Херсона поддержал "интеграцию" с оккупантами. Дело уже открыли, на очереди - мандат

Народный депутат Украины Алексей Ковалев, который остался на оккупированной территории Херсонской области, перешел на сторону российских оккупантов. В ГБР уже открыли дело, а в "СН" после исключения нардепа из фракции еще в апреле, хотят лишить его и мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ковалева в Facebook. Именно сообщение в соцсети стало поводом для нового витка скандала вокруг нардепа.

В среду, 8 июня, Ковалев признался, что был на "очень важном" для него мероприятии. "Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России", - рассказал он, имея виду встречу аграриев Херсонской области с куратором Путина по Донбассу Сергеем Кириенко. Ковалев не стал скрывать, что кроме аграрных вопросов "обсуждали и статус Херсонской области".

Россия и Турция провели переговоры о разблокировке портов Украины

В Анкаре прошли переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оформить гарантии безопасности подхода судов после разминирования Украиной портов. Москва не будет пользоваться этим в целях войны.

В Украине не верят обещаниям Лаврова. "Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море", - написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко.

Литве приготовиться? В Думе РФ хотят отменить постановление о независимости страны

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В пояснительной записке к законопроекту депутат от "Единой России" Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы "после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории". Он настаивает на том, что постановление о независимости Литвы было незаконным.

Стало известно, вернутся ли школьники и студенты за парты 1 сентября

Украинские школьники и студенты смогут вернуться за парты своих учебных заведений 1 сентября. Образовательный процесс будет организован офлайн. Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко.

Также стало известно, что с начала учебного года в Украине будут внесены некоторые изменения в школьную программу.

Сборная Украины полурезервным составом обыграла Ирландию на старте Лиги наций

Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Украины одержала минимальную победу над ирландцами на выезде. Итоговый счет: Ирландия – Украина – 0:1

Подробности – в материале РБК-Украина.

В Украине будет жарко, но с локальными дождями и грозами

Погода в Украине в четверг, 9 июня, будет преимущественно жаркая, сухая и солнечная, при этом в некоторых регионах все же пройдут дожди с грозами.