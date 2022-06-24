Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС, а Євробачення 2023 року точно не пройде в Україні: новини за 23 червня

Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС, США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів, Євробачення 2023 року точно не пройде в Україні. Докладніше про те, що сталося в четвер, 23 червня – у матеріалі РБК-Україна.

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Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС

Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.

Також Європейська рада провела засідання щодо надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу Молдові та Грузії. З Молдовою рішення було однозначним, а Грузії поставили умови.

Євробачення 2023 точно не пройде в Україні: у EBU пояснили рішення

Євробачення 2023 не відбудеться в Україні навіть після звернення української сторони до Європейського мовника щодо перегляду такої категоричної позиції. Разом з тим, не факт, що пісенний конкурс пройде у Британії, як повідомлялося раніше. Про це йдеться у новій заяві EBU, яка була оприлюднена 23 червня.

"Рішення керувалося відповідальністю Європейської мовної спілки щодо забезпечення виконання умов для гарантування безпеки всіх, хто працює та бере участь у заході", - відзначили організатори, додавши, що мова йде про безпеку більше 10 тисяч задіяних у проведенні конкурсу людей, а також щонайменше 30 тисяч меломанів з усього світу.

Окупанти планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня

Окупанти планують провести псевдореферендуми щодо створення квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

За даними розвідки, росіяни хочуть провести "референдуми" у так званий "єдиний день голосування". 11 вересня мають відбутися вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах Росії.

США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів.

Пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

У Києві заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

На час війни в Києві заборонили продаж та запуск феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника. Також в столиці облаштують укриття в тих школах, де їх немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - пояснив необхідність заборони мер.

Помер Юрій Шатунов

Помер Юрій Шатунов. Відомий співак і колишній соліст популярної ще за радянських часів групи Ласковый май раптово покинув цей світ 23 червня.

Про смерть артиста повідомив його концертний директор Аркадій Кудряшов. В артиста стався обширний інфаркт.

В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна погода. Грози пройдуть у багатьох областях країни, очікується шквальний вітер і місцями можливий град.

Яка погода очікує українців - читайте в матеріалі Styler.