УКРАЇНА ОФІЦІЙНО СТАЛА КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ЄС

Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Мої вітання президенту України Володимиру Зеленському та президенту Молдови Майї Санду, а також народам України та Молдови", - зазначив він.

Крім того, лідери ЄС визнали європейську перспективу Грузії та готові надати статус кандидата, як тільки будуть вирішені пріоритетні питання.

"Вітаю грузинський народ. Історичний момент у відносинах між ЄС та Грузією: майбутнє Грузії пов'язане з ЄС", - додав Мішель.

"Сьогодні добрий день для Європи. Привітання президентам України, Молдови та прем'єр-міністру Грузії. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів підтверджує це", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та опублікувала фото сьогоднішнього засідання.

Фото: сьогоднішній саміт лідерів ЄС (twitter.com/vonderleyen)

Реакція Зеленського

На новину про статус у своєму Twitter відреагував президент Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статусу кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС", - зазначив він.

Президент висловив подяку головам Європейської комісії, Європейської ради, а також лідерам країн-учасниць ЄС.

Тим часом, ще до рішення Євроради біля будівлі Європарламенту в Страсбурзі підняли український прапор.

Що дасть Україні кандидатство у ЄС

Як раніше заявляли європейські та українські політики, кандидатство є символом підтримки України на фоні війни із РФ. Це також закріпить європейське майбутнє країни та прискорить проведення реформ.

Глава Кабміну Денис Шмигаль навів низку можливостей, які відкриються з отриманням статусу. Так, Україна отримає право брати участь в багатьох нових ініціативах ЄС та отримає доступ до фінансової допомоги для країн, які готуються до вступу до Євросоюзу. Кандидатство підвищить привабливість для інвесторів та захищеність ведення бізнесу.

Окрім цього, прем'єр підкреслив, що виділення коштів для повоєнного відновлення України ЄС розглядатиме як внесок у добробут потенційного члена Євросоюзу, а не третьої країни.

Які вимоги ЄС потрібно виконати

Разом із позитивною рекомендацією щодо кандидатства України Єврокомісія оприлюднила перелік умов, які необхідно виконати для збереження статусу та подальшого просування шляхом євроінтеграції.

Серед вимог значиться посилення боротьби з корупцією та призначення нових керівників НАБУ та САП, продовження реформ судової системи та Конституційного суду, імплементація антиолігархічного закону, зміна законодавства про медіаресурси та національні меншини.

Як зазначили в уряді, Україна планує виконати поставлені ЄК умови до кінця 2022 року.

Коли Україна може стати членом Євросоюзу

Після отримання кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу. Саме обговорення поділено на 35 розідлів - щодо основних законів, прав та обов'язків, які об'єднують усіх учасників блоку.

Тільки після їх послідовного схвалення та впровадження реформ можливе підписання договору про членство. Він має бути схвалений, Радою ЄС, окремо парламентами кожної країни Євросоюзу та більшістю голосів Європарламенту.

Варто зазначити, що стандартна процедура вступу до ЄС для держав-кандидатів триває від кількох років до десятиріч.

Україна направила заявку на членство в Євросоюзі майже відразу після повномасштабного російського вторгнення, попросивши застосувати спеціальну прискорену процедуру, однак потім українська влада перестала акцентувати на цьому увагу.