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Російські війська захопили ще два села в Луганській області, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 23 червня 2022 08:51
Російські війська захопили ще два села в Луганській області, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська захопили ще два населені пункти у Луганській області. Лоскутівка та Рай-Олександрівка від учора окуповані ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Російські війська захопили ще два села в Луганській області, - Гайдай

Карта: російські війська захопили ще два села в Луганській області (Deep State)

За його словами, ЗСУ продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки.

"Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту", - пише Гайдай.

Також декілька разів упродовж 22 червня був обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста.

Очільник області розповів, що за минулу добу троє людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.

"Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - зазначає Гайдай.

Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів - по Гірському.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти зосередили основні зусилля на взятті Сєвєродонецька, також наступають з метою оточення військ ЗСУ в районі Лисичанська.

Додамо, за даними британської розвідки, російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на п'ять км до південних підступів до Лисичанська.

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