Нічний та ранковий обстріл Харківської області: 7 людей поранені, серед них діти

Російські війська вночі та вранці знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, двоє з них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, в Харкові вчора близько 23:00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав.

Також очільник області розповів, що вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора російські військові за день кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, понад десять отримали поранення.

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