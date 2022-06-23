По Миколаєву вдарили трьома ракетами: подробиці ранкової атаки

Російські війська випустили по Миколаєву три крилаті ракети. Ворог влучив у об'єкти інфраструктури, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Місцеві ЗМІ повідомляли про три "прильоти" по місту, внаслідок чого над містом здійнявся великий клуб диму.

Додамо, що росіяни атакують ракетами Миколаїв вже котрий день підряд. Так, вчора в результаті ударів також постраждала виробнича та соціальна інфраструктура міста.

Днем раніше через удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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