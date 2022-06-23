Масові обстріли населених пунктів та захоплена Миколаївка: зведення Генштабу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках:

Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Військові комісаріати проводять мобілізаційні навчання.

На Сіверському напрямку:

Окупанти вели обстріл по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку:

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку:

Окупанти відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки та здійснили невдалий наступ поблизу Долини та Богородичного.

На Донецькому напрямку:

Окупанти ведуть вогонь по підрозділах ЗСУ з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка.

На Краматорському напрямку:

Ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Окупанти вели обстріл із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

"Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили", - пише пресслужба Генштабу.

Ворог також провів розвідку боєм в районі Білої Гори та продовжив наступ районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти обстріляли з артилерії позиції ЗСУ в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Також російські військові намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське.

"Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина", - відзначає пресслужба.

Противник безуспішно намагався штурмувати наші підрозділи в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку:

Ворог веде обстріли поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки й завдав авіаударів в районах Павлівки, Вугледару й Шевченка.

"Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти", - пише пресслужба.

Окупанти задіяли розвідку в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне, однак наші бійці успішно виявили ворога, внаслідок чого росіяни відійшли з втратами.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках:

Ворог бойових дій не вів, однак обстрілював позиції наших бійців, аби не допустити перекидання резервів в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

"Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили", - відзначає пресслужба.

На Південнобузькому напрямку:

Окупанти обстрілювали інфраструктуру районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка та завдали авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки.

"Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти", - пише пресслужба.