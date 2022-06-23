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В Україну прибули американські ракетні системи HIMARS

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Київ, Четвер 23 червня 2022 14:38
В Україну прибули американські ракетні системи HIMARS Фото: в Україну прибули американські ракетні системи HIMARS (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"HIMARS прибули в Україну. Спасибі моєму американському колезі і другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", - написав міністр.

Відзначимо, що система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - високомобільна артилерійська ракетна система) являє собою багатофункціональну реактивну систему залпового вогню.

HIMARS може нести 6 ракет для залпового вогню або одну балістичну

Нагадаємо, США надали Україні пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Крім того, Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Раніше повідомлялося, що США можуть закласти 450 мільйонів доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.

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