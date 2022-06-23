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США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде

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Вашингтон, Четвер 23 червня 2022 22:52
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Сполучені Штати анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", - зазначив він.

За його словами, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що в новий пакет військової допомоги системи HIMARS і боєприпаси.

До цього комітет Сенату США з питань збройних сил запропонував закласти на 2023 рік додатково 45 млрд доларів на оборону. Значну частину цих коштів хочуть виділити для України.

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