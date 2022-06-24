Украина официально стала кандидатом в члены ЕС, а Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине: новости за 23 июня
Украина официально стала кандидатом в члены ЕС, США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов, Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 июня - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска ночью и утром снова обстреляли Харьков и область. В результате вражеских атак пострадали семь человек, двое из них дети.
- Российские войска захватили еще два населенных пункта в Луганской области. Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.
- Российские войска выпустили по Николаеву три крылатые ракеты. Враг попал в объекты инфраструктуры, есть раненый.
- Российские военные продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов. Силами штурмовых групп захватили Николаевку.
- В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.
Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.
Также Европейский совет провел заседание по предоставлению статуса кандидата на вступление в Евросоюз Молдове и Грузии. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.
Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине: в EBU объяснили решение
Евровидение 2023 не состоится в Украине даже после обращения украинской стороны к Европейскому вещателю по пересмотру такой категорической позиции. Вместе с тем, не факт, что песенный конкурс пройдет в Британии, как сообщалось ранее. Об этом говорится в новом заявлении EBU, которое было обнародовано 23 июня.
"Решение руководствовалось ответственностью Европейского вещательного союза по обеспечению выполнения условий для обеспечения безопасности всех, кто работает и участвует в мероприятии", - отметили организаторы, добавив, что речь идет о безопасности более 10 тысяч задействованных в проведении конкурса людей, а также по меньшей мере 30 тысяч меломанов со всего мира.
Оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
Оккупанты планируют провести псевдореферендумы по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
По данным разведки, россияне хотят провести "референдумы" в так называемый "единый день голосования". 11 сентября должны состояться выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах России.
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военного помощи Украине на 450 млн долларов.
Пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, включая новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.
В Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителя
На время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - объяснил необходимость запрета мэр.
Умер Юрий Шатунов
Умер Юрий Шатунов. Известный певец и бывший солист популярной еще в советское время группы Ласковый май внезапно покинул этот мир 23 июня.
О смерти артиста сообщил его концертный директор Аркадий Кудряшов. У артиста случился обширный инфаркт.
В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровень
Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасная погода. Грозы пройдут во многих областях страны, ожидается шквальный ветер и местами возможен град.
Какая погода ожидает украинцев - читайте в материале Styler.